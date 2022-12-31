أسعار الذهب تتجه نحو تسجيل خسارة سنوية ثانية

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم لكنها تتجه لخسارة سنوية ثانية على التوالي، إذ أضعف رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بشدة جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.

وبحلول الساعة 13:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.22% إلى 1818.66 دولار للأونصة.

فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1824.560 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويتجه الذهب نحو انخفاض سنوي 0.6 % مع بروز العملة الأمريكية كملاذ آمن مفضل وسط الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي).