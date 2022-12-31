اسبانيا والبرتغال تفرضان ضوابط صحية على الوافدين من الصين

A + A -

قالت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس في مؤتمر صحافي إنه “سيُطلب من الوافدين من الصين تقديم الدليل على أن فحوصهم سلبية أو شهادة تطعيم بالكامل بلقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية”.

واضافت: “نحن نعلم أهمية التحرك بطريقة منسقة، لكن أيضًا أهمية التحرك بسرعة”، مشددة على أن “مدريد ستدعو كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الى اشتراط تقديم شهادة كوفيد رقمية على الوافدين من الصين”.

وفي لشبونة، أعلنت وزارة الصحة في بيان أن البرتغال تستعد احترازيا لوضع “إجراءات مراقبة في المطارات للمسافرين القادمين من الصين، على أن يتم تنفيذها إذا اقتضت الضرورة”.

في هذا الصدد، يمكن تفسير رد فعل إسبانيا وإيطاليا بالصدمة التي خلفها وباء كوفيد في البلدين وما رافقها من إجراءات حجر وتباعد صارمة خصوصا في إسبانيا بين آذار وحزيران 2020.