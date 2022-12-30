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بوتين والأسد يتبادلان التهنئة بالعام الجديد

30
DECEMBER
2022
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تبادل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والسوري بشار الأسد اليوم الجمعة التهنئة بالعام الجديد، وشددا على أهمية العلاقات بين البلدين، وضرورة تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الرئيس الأسد تمنى أن يحمل هذا العام لروسيا الاتحادية موفور الخير ودوام التقدم والازدهار.

وأكد الأسد أن الدعم الكبير الذي تقدمه روسيا للشعب السوري في حربه ضد الإرهاب وسعيه للحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وكذلك وقوفها إلى جانب القضايا العادلة لشعوب العالم، يعبر عن المبادئ والقيم التي تمتلكها روسيا الاتحادية، ودفاعها عن السلام والاستقرار في وجه سياسات الحروب والهيمنة ودعم الإرهاب.

وشدد على حرص دمشق أن تبقى العلاقات التي تربط بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية في تطور دائم.

وذكرت الوكالة أن الرئيس بوتين، توجه بالتهاني للرئيس الأسد وللشعب السوري وأكد دعم روسيا المستمر لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، واستعداد موسكو لمواصلة الإسهام في استقرار الوضع وإعادة الإعمار في سوريا، متمنيا السلام والازدهار للشعب السوري.

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