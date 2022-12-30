أسعار الذهب تتجه نحو تسجيل خسارة سنوية ثانية

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم لكنها تتجه لخسارة سنوية ثانية على التوالي، إذ أضعف رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بشدة جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.

وارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.22% إلى 1818.66 دولار للأونصة.

فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1824.560 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويتجه الذهب نحو انخفاض سنوي 0.6 % مع بروز العملة الأميركية كملاذ آمن مفضل وسط الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي).