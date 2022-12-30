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ناسا تكرم "بيليه" بطريقتها الخاصة

30
DECEMBER
2022
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توفي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه يوم الخميس عن 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وقد كرمت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، عبر حسابها على تويتر الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي توفي يوم الخميس.

 وقالت "ناسا" إن اللاعب الراحل معروف لدى الكثيرين بلقب "ملك اللعبة الجميلة(...) هذه الصورة لمجرة حلزونية بألوان البرازيل، بمناسبة وفاة الأسطورة بيليه، المعروف لدى الكثيرين بلقب (ملك اللعبة الجميلة)".

 هذا، وقد أعلن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو الخميس الحداد الرسمي 3 أيام على وفاة بيليه، في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية.

وجاء في المرسوم أن "الحداد الرسمي قد أُعلِن في كل أنحاء البلاد(...) في بادرة تكريمية بعد وفاة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، بيليه" إثر معاناة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 82 عاما.

وقال بولسونارو إنّ بيليه "حمل اسم البرازيل في العالم أجمع. لقد حوّل كرة القدم إلى فنّ وفرح".

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