البرازيل تعلن ثلاثة أيام حداداً وطنياً بعد وفاة بيليه

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أمر الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بحداد وطني لمدة ثلاثة أيام، بعد وفاة نجم كرة القدم بيليه، وفقاً لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس.



وقال بولسونارو في تغريدة عبر «تويتر» عقب وفاة لاعب كرة القدم: «نحزن لخسارة رجل نشر اسم البرازيل في العالم من خلال كرة القدم. لقد حول كرة القدم إلى فن وفرح».

ومن المقرر أن يغادر بولسونارو منصبه بعد غد الأحد، حيث سيتولى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الفائز في الانتخابات الرئاسية البرازيلية التي جرت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد جولة الإعادة ضد بولسونارو.