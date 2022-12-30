سياسي فرنسي: الغرب يتعفن بدعمه للنازية في أوكرانيا

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قال السياسي الفرنسي المعروف فلوريان فيليبو، في تغريدة على تويتر، إن الدول الغربية بدعمها لأوكرانيا، تعمل على تطبيع النازية.

وأضاف فيليبو، الذي يتزعم حزب "الوطنيين": "عام 2022 بات السنة التي ساد فيها تقديم الدعم غير المشروط لنظام تمجيد النازية، أحد أكثر الأنظمة فسادا في أوروبا. الحديث هنا عن أوكرانيا في عهد زيلينسكي".

وأعرب فيليبو عن امتعاضه لأن أيا من ممثلي المجتمع الأوروبي لم يفاجأ بذلك.

وقال: "هذه المنظومة أخذت تتعفن فعلا".

في وقت سابق، أعلن فلوريان فيليبو، عن تأييده لدعوة وزيرة الدولة الفرنسية السابقة سيجولين رويال لحظر نشر "الدعاية العسكرية" التي حسب رأيها، تقوم بها سلطات كييف.