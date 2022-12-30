"قصة الصورة الأخيرة".. ابنة بيليه تودع والدها بالحب

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نشرت كيلي ناسيمنتو ابنة الأسطورة البرازيلية بيليه، الصورة الأخيرة لوالدها على فراش الموت، في رسالة مؤثرة مفعمة بالحب والحزن معا.



وتوفي بيليه عن عمر 82 عاما في إحدى مستشفيات مدينة ساوباولو البرازيلية بعد صراع مع مرض السرطان الذي وضع حدًا لرحلته المليئة بالقصص الملهمة.



ابنة بيليه التقطت صورة لوالدها لم يظهر خلالها وجهه، والتفت هي وأشقائها حول الأب الراحل، ليضعوا جميعهم قبضة يدهم على راحة من كانوا ينتظرون شفائه على مدار أسابيع في نفس غرفة المستشفى.

كيلي علقت على الصورة قائلة: "الفضل يعود إليك في كل ما نحن عليه الآن، نحبك بلا حدود، ارقد في سلام".



واعتادت كيلي على نقل رسائل دورية إلى جماهير كرة القدم في البرازيل والعالم عن حالة والدها الصحية التي كانت تتجه من سيئ إلى أسوأ في الأيام الأخيرة.



الرسالة السابقة لكيلي كانت مليئة باليأس وانعدام الأمل، بعد أن أخبرها الأطباء بأن نسب الشفاء أصبحت ضئيلة للغاية، وبعد أن تم تسريب جانب من استعدادات نادي سانتوس لمراسم الجنازة في ملعبه، ليعرف الجميع أن النهاية باتت أقرب من أي وقت مضى.



وينتظر عالم كرة القدم خلال الساعات المقبلة تشييع جنازة أفضل من لمس الكرة على مر التاريخ والهداف الأول في تاريخ اللعبة برصيد تخطى الألف هدفا.