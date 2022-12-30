بالفيديو- مشاهد مرعبة.. ألقوا بأنفسهم من طوابق عالية بسبب حريق ضخم

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أثار مقطع مصور تم تداوله بمواقع التواصل ضجة كبيرة حيث ظهر فيه أشخاص وهم يقفزون من طوابق عالية في مبنى يحترق.

المقطع المصور يظهرتعرض مبنى في تايلاند لحريق أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة 53 آخرين، إلى جانب فقدان أشخاص، بحسب ما أعلنت السلطات التايلاندية.

واندلع الحريق في وقت متأخر مساء الأربعاء، 28 كانون الأول، في كازينو ومجمع للقمار في بلدة بويبيت على حدود تايلاند وكمبوديا.

وقال عمال الإنقاذ إن الضحايا كانوا يقفزون من الشبابيك والشرفات نحو حتفهم هربا من الحريق، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وبحسب السلطات، فقد تم إنقاذ ما يقرب من 700 مواطن تايلاندي، وإرسالهم إلى المستشفيات في تايلاند.

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