بينهنّ عربيات.. نساء خطفن الأضواء عام 2022

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برزت في عام 2022 أسماء كثيرة لنساء تصدرن الساحة في مجالات مختلفة من السياسة إلى الرياضة وغيرهما.

ومن تلك النساء اللاتي خطفن الأضواء من بلغن مستويات متقدمة في المشاركات الرياضية وأخريات ارتقين إلى مناصب سياسية كبيرة، بينما تسبب رحيل واحدة منهن في اندلاع أكبر حراك شعبي ضد أحد أعتى الأنظمة الشمولية في العالم.

مهسا أميني

رغم أنها فقدت حياتها بفعل الاعتداء الذي تعرضت له على أيدي "شرطة الأخلاق" في إيران، إلا أنها أصبحت على كل لسان في إيران وخارجها.

حيث لقيت مهسا أميني (22 سنة) حتفها في 16 ايلول 2022 لكنها تسببت في أكبر ثورة ضد النظام الإيراني منذ الثورة الإسلامية عام 1979 تاريخ استيلاء رجال الدين على الحكم في طهران.

موتها أعطى شعار "مرأة، حياة، حرية" للانتفاضة المستمرة في إيران والمطالبة بتغيير النظام الذي صمد في وجه احتجاجات عديدة خلال أكثر من أربعة عقود.

أميني كانت كذلك وراء شعلة التضامن العالمية التي نظمها أشخاص عبر مختلف نقاط المعمورة.

كارين جان بيير

في الخامس من ايار 2022، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تعيين، كارين جان بيير في منصب متحدثة باسم البيت الأبيض.

وتعيين جان بيار جعلها أول امرأة ذات بشرة سوداء وأول مثلية تشغل منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وشغلت جان بيير منصب رئيسة الشؤون العامة في شبكات إعلامية أميركية كبرى مثل "أن بي سي" و"أم أس أن بي سي". وشغلت، أيضا، منصب مديرة مكتب الشؤون السياسية في البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما.

روزا صالح

كانت صالح طفلة عندما وصلت مع عائلتها إلى اسكتلندا بعد أن أجبروا على الفرار من إقليم كردستان العراق تحت تهديد تنظيم "داعش".

في ايار 2022 ، أصبحت روزا صالح أول لاجئة كردية عراقية يتم انتخابها لعضوية مجلس مدينة غلاسكو الأسكتلندية.

أنس جابر

كانت البطلة التونسية أنس جابر من بين أكبر الأمثلة على الخروقات التي حققتها المرأة العربية سنة 2022، وذلك بتحقيقها لأول مرة المركز الثاني في ترتيب أفضل لاعبات التنس المحترفات في العالم قبل بطولة "ويمبلدون"، حيث خسرت مركزها لاحقا، لكنها استعادت هذا المركز مجدداً، وعادت إلى وصافة الترتيب بعد الأولى عالميا البولندية إيغا شفيونتيك.

ستيفاني فرابارت

دخلت الفرنسية ستيفاني فرابارت التاريخ بعد أن أصبحت أول امرأة تقود طاقم تحكيم نسائي في مباراة كرة قدم للرجال في مسابقة كأس العالم، بعد تحكيمها مباراة كوستاريكا وألمانيا ضمن منافسات مونديال قطر.

وبعد حوالي 92 عاما من إقامة أول مباراة في كأس العالم في أوروغواي، قاد طاقم نسائي مباراة حاسمة في دور المجموعات.

وقادت فرابارت (38 عاما) المباراة مع نوزا باك من البرازيل وكارين دياز ميدينا من المكسيك.

ريما الجفالي

حققت الجفالي من السعودية مكسبا آخر للنساء العربيات، وذلك بتسجيل اسمها بأحرف من ذهب خلال عام 2022.

الجفالي التي دخلت عالم الرياضات الميكانيكية قبل سنوات فقط، بعد أن سمحت لها سلطات بلادها باستخراج رخصة سياقة في 2018، فازت الجفالي بسباق مرموق في 2022 حيث احتلت المركز الأول في سباق SPA الذس تنظمه شركة توتال.

صاحبة الثلاثين ربيعا وصفت الحدث بـ "الذي لا ينسى".