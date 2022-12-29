living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

“ذا ناشينول انترست”: هل ستقود الصين نهاية العولمة؟

29
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكر موقع “ذا ناشينول انترست” في مقال، أنّ العولمة كانت سمة مميزة للعالم المعاصر، إلا أنّه مع تحول الولايات المتحدة إلى اقتصادٍ مبني على الخدمات والمعلومات، ملأت السلع المنخفضة الكلفة من الصين، عربات التسوق ولاحقاً صناديق “أمازون” الخاصة بالأميركيين.

وأشار الموقع إلى أنّه مع انخفاض أسعار الشحن وتضخم القدرة التصنيعية في الخارج، استبدل الأميركيون وظائف المصانع في الداخل، بالسلع الاستهلاكية المستوردة.

كاتب المقال سكوت فريدمان قال إنّ القلق، الذي بدأ كـ”جوقة هامشية” من “الصقور تجاه الصين” وهم يقرعون جرس الإنذار من مخاطر الإنتاج في الخارج، تم إحضاره إلى مركز الصدارة بسبب جائحة الفيروس، وهو الأمر الذي أظهر أن حقيقة منافسة القوى العظمى، هي في واجهة عالم الأعمال لا السياسة وحسب.

وأوضح الموقع أنّ مجالس إدارة الشركات، أُجبرت على إدراك أن هذه المنافسة ستلعب في الأسواق التجارية بطريقة غير مسبوقة.

كما أشار إلى أنّه تم جر ركائز الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي، الواحدة تلو الأخرى، إلى الميدان، حيث أوضح القادة السياسيون من طرفي المشهد السياسي الحاجة المتزايدة إلى “فك الارتباط” بين الاقتصادين الأميركي والصيني. وأضاف المقال أيضاً أن وجهة النظر في الشارع وعواصم عدة حول العالم، كانت أن الولايات المتحدة تقود عملية تفكيك تجربة، دامت عشرين عاماً في ربط العالم من خلال روابط اقتصادية غير مقيدة.

بالتزامن، قال الموقع إنّه “مع ارتفاع التضخم حول العالم والاقصادات التي تعاني بسبب فيروس كورونا والاقتراب من منحدر ديموغرافي، يبدو معقولاً توجّه الصين لاتخاذ قرارات من شأنها دعم اقتصادها المحلي من خلال إقامة جدران حوله”.

وأضاف الموقع: “في الواقع، ثمة مؤشرات إلى ذلك في قطاعات معينة. أصبح العالم مطلعاً على قرارات الحزب الشيوعي الصيني في دعوة الشركات إلى الصين، مع وعدٍ بفرص هائلة في السوق قبل إلزامها بدخول مشاريع مشتركة، والحد بشكل مفاجئ من حصة الشركة الأجنبية في السوق ومناصرته للمنتجين والمصنعين المحليين الذين لا يخدمون حاجاتهم المحلية وحسب، بل يصدرون ويتنافسون على المستوى العالمي أيضاً”.

كذلك، أوضح الموقع أنّه في الوقت الذي “تتطلع الصين إلى الداخل، قد يدرك قادتها أن الاقتصاد العالمي يمكن ألا يكون متوافقاً مع أهدافهم، وإنّ سياسات مثل الدوران الثنائي الذي يسرع الاستقلالية الداخلية عبر اشتراط الاكتفاء الذاتي أولاً، والصادرات ثانياً، توفر نافذة على ما يمكن أن تبدو عليه نهاية التجارة العالمية كما نعرفها. كل هذا قد يحدث بالرغم من عدم ترجيح هبوط “الحمائية الشاملة” كالستارة، بين ليلةٍ وضحاها. يمكن النظر إلى متطلبات الصين الجديدة في الصناعة الطبية لتوقع كيف يمكن أن يحدث هذا الانفصال البطيء”.

وتابع الموقع: “على مدار السنة الماضية، طلبت السلطات الإقليمية من الشركات الطبية الصينية الشراء من الموردين المحليين، وحصر مصادر المكونات في المعدات الطبية ذات الاستخدام النهائي بالشركات الصينية المحلية”.

واعتبر الموقع أن هذا تغييرٌ حاسم بالنسبة إلى سوقٍ تهيمن عليها شركات تكنولوجيا غربية، ويعتقد أنها أحد أكثر القطاعات ربحية في الاقتصاد العالمي، مع تقدم السكان في العمر.

وشدّد الموقع على أنّ “الولايات المتحدة والدول ذات التفكير المماثل في جميع أنحاء العالم يجب أن تأخذ بالاعتبار واقع زوال العولمة، ومع ذلك، ينبغي أن تتصالح مع وجهة النظر القائلة بأن الصين قد تكون المحفز الرئيسي”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout