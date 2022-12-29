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بوتين يكشف عن بناء 4 غواصات نووية وتسريع وتيرة تشييد السفن الحربية

29
DECEMBER
2022
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستعمل على زيادة وتيرة بناء أنواع مختلفة من السفن الحربية، وتدريب البحارة على أساس الخبرة المكتسبة من العملية العسكرية الخاصة، وستبذل قصارى جهدها لحماية مصالحها في محيطات العالم.
تصريحات بوتين جاءت خلال مراسم رفع العلم الروسي على الغواصة النووية "جنرال سوفورف" والسفينة "غراد" المزودة بصواريخ قصيرة المدى.
"أؤكد أننا سنزيد وتيرة وحجم بناء السفن من مختلف الأنواع، وتجهيزها بأحدث الأسلحة، وإجراء التدريبات العملياتية والقتالية للبحارة، مع مراعاة الخبرة المكتسبة، بما في ذلك من العملية العسكرية الخاصة. والقيام بكل ما هو ضروري لضمان أمن روسيا بشكل موثوق، وحماية مصالحنا الوطنية في محيطات العالم".
كما وشارك بوتين في رفع العلم على الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث"، قائلا:" أشير إلى أنه سيتم بناء أربع غواصات أخرى في إطار برنامج التسلح الحكومي الحالي. وهذا سيضمن أمن روسيا لعقود قادمة".
مشيرا إلى أن حاملات الصواريخ النووية الروسية، التي يجري تصميمها وبناؤها، ليس لها نظائر في العالم في كثير من النواحي، وأن الغواصات والسفن السطحية الجديدة مزودة بأنظمة ملاحة واتصالات وصوتيات حديثة، ومجهزة بأسلحة عالية الدقة وروبوتية الأنظمة.
مضيفا أن غواصة "جنرال سوفورف" مزودة بصواريخ "بولافا" التي تزيد من قدرات القوات البحرية النووية، مشيرا إلى أن سفينة "غراد" هي من ضمن مشروع الجيل الجديد من السفن التي أثبتت كفاءتها العالية في المهمات القتالية في سوريا وفي العملية الخاصة.
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