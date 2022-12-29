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باريس تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بأنظمة “Mamba”

29
DECEMBER
2022
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اشار وزير الدفاع الفرنسى سيباستيان ليكورنو، في حديث اليوم لمحطة إذاعة “RTL”، إلى ان بلاده تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بأنظمة Mamba الإيطالية – الفرنسية للدفاع الجوي.

وأضاف ليكورنو، “ندرس هذا الموضوع حاليا مع الجانب الإيطالي. لا يزال من السابق لأوانه قول أي شيء حتى الآن. تعتبر منظومات “مامبا” – أعلى مستوى من الحماية، وهي تعادل منظومة “باتريوت” الأميركية. طلب منا الرئيس (إيمانويل) ماكرون دراسة إمكانية هذا التوريد، لكننا نحن بحاجة إلى هذه الأنظمة لحماية أراضي فرنسا – على سبيل المثال، حتى خلال الألعاب الأولمبية القادمة. من السابق لأوانه قول أي شيء”.

كما لفت الوزير الفرنسي، إلى أن المفاوضات جارية بشأن توريد رادارات GM200 متوسطة المدى إلى أوكرانيا. وقال: “يجب أن نمنح أوكرانيا الوسائل القانونية لحماية نفسها من الهجمات الجوية. ليس وسائل الهجوم، بل وسائل الدفاع. يمكنهم القيام بذلك باستخدام صواريخ الدفاع الجوي Crotale متوسطة المدى التي تم تسليمها مؤخرا، وكذلك أنظمة Mistral قصيرة المدى المحمولة على الكتف”.

ونوه ليكورنو بأنه تم حل كل المسائل المذكورة أعلاه، خلال زيارته إلى كييف يوم أمس. ونفى المزاعم القائلة بأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا تضعف دفاعات فرنسا، قائلا إن “أهم مصالح فرنسا محمية بقدراتنا النووية”.

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