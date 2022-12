لاتخاذ قرارٍ حول آفاق ترشحه لانتخابات عام 2024.. بايدن يأخذ إجازة عطلة رأس السنة!

A + A -

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتوجه إلى جزيرة في بحر الكاريبي لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة بصحبة عائلته.

وقال إن بايدن سيناقش خلال هذه الإجازة مع أسرته آفاق ترشحه لانتخابات عام 2024، ثم سيعلن رسمياً عن قراره.

وجاء في الجدول الزمني الذي أصدره البيت الأبيض أن “الرئيس والسيدة الأولى سيسافران إلى سانتا كروز، جزر فيرجن، حيث سيحتفلان بالعام الجديد مع عائلاتهم”.

This Christmas, Jill and I were honored to thank a few brave men and women in uniform for their sacrifices this time of year.

They're away from their families to protect us. And they have the thanks of a grateful, indebted president. pic.twitter.com/7sIF8qwMRk

— President Biden (@POTUS) December 25, 2022

واختار بايدن جزيرة في البحر الكاريبي كمكان للراحة، كما هو متوقع، لمناقشة الآفاق السياسية. وفقاً للجدول الزمني، سيسافر الرئيس الأميركي إلى هناك يوم الثلاثاء 27 كانون الأول، وسيعود إلى البيت الأبيض في 2 كانون الثاني.

وفي وقت سابق، قال بايدن إنه سيعلن رسمياً عن خطط الحملة الرئاسية المقبلة في أوائل عام 2023. وأكد أنه ينوي المشاركة في الانتخابات، لكنه يريد مناقشة قراره مع أسرته. وللقيام بذلك “يهرب لمدة أسبوع” في إجازة.