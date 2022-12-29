تصادم أكثر من 200 سيارة على أحد الجسور في الصين!

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تسببت الأحوال الجوية السيئة والطرق المتجلدة بوقوع حادث تصادم كبير على أحد الجسور في الصين شاركت فيه أكثر من 200 سيارة.



الحادث وقع يوم أمس الأربعاء وأسفر عن مقتل شخص واحد بحسب ما أفاد به مسؤولون محليون.



الحادث وقع على جسر Zhengxin Huanghe، تسبب في حبس الكثيرين داخل سياراتهم حيث بقوا عالقين لفترة طويلة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية, أن إدارة الإطفاء المحلية أرسلت ما مجموعه 11 سيارة إطفاء و66 من عمال الإنقاذ إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أن الجسر لا يزال قيد التنظيف وتم إغلاقه أمام حركة المرور حتى إشعار آخر.

وأكدت شرطة تشنغتشو حتى الآن إنقاذ 11 شخصا محاصرين في سياراتهم وذكرت أن شخصا واحدا توفي في الحادث.



ولم يتم حتى الآن الإفراج عن أي تصريحات رسمية بشأن وقوع إصابات.