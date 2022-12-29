هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تحدد محاور خططها المستقبلية وتوقيت زيارة وفد الوكالة المقبل إلى إيران

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كشفت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية عن محاور خططها المستقبلية، لافتة إلى توقيت زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقبل إلى إيران.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قائلا:”إنتاج الأدوية من مشتقات الماء الثقيل مدرج على جدول أعمالنا، ولو لم يكن لدينا دورة وقود نووي، فلم يكن باستطاعتنا إنتاج الأدوية المشعة في البلاد”.

وأضاف إسلامي: “هناك مليون مريض في إيران يستخدمون الأدوية المشعة سنويا، والشركة الإيرانية الوحيدة في مجال إنتاج هذه الأدوية تخضع للحظر، وهذا يدل على أن حياة البشر لا قيمة لها بالنسبة لمن فرضوا هذا الحظر”.

وأردف: “لإنتاج الأدوية المشعة لعلاج وتشخيص الأمراض محور برامجنا في هيئة الطاقة الذرية”.

وأعلن إسلامي عن استعداد الأطراف الأخرى للتفاوض، مضيفا: “التنسيق جار لزيارة مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ‌إيران⁩ بعد عطلة عيد الميلاد”.