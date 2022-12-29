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الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن إضرابا عاما في قطاع النقل يومي 25 و26 يناير المقبلين

29
DECEMBER
2022
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أعلنت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل البري والبحري والجوي، خلال يومي 25 و26 يناير المقبلين.

وعقدت الجامعة العامة للنقل مؤتمرا صحفيا أكدت فيه أن أشغال الهيئة الإدارية القطاعية لقطاع النقل انتهت بتصويت أغلب الحاضرين على قرار الإضراب العام في القطاع، برا وبحرا وجوا.

وجاء في البيان الذي تلاه أحد أعضاء الجامعة العامة للنقل: “أريد أن أنوّه بأنه كما قمتم بإنجاح مسيرة 30 نوفمبر التاريخية، بإمكاننا بالوحدة وبالتضامن القطاعي إنجاح هذا الإضراب لكي يحدد كل واحد ما له وما عليه، وهذا بتاريخ 25 و26 يناير”.

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل بدء مشاورات مع منظمات وقوى المجتمع المدني لما سماه إنقاذ البلاد، بينما جدد الرئيس التونسي قيس سعيد تأكيده أن العملية الانتخابية ستتواصل، بالرغم من إحجام غالبية الناخبين عن المشاركة.

وقال اتحاد الشغل إنه انطلق في مشاورات مع منظمات وقوى المجتمع المدني، من أجل بلورة تصور مبادرة حوار، في ظل احتدام الأزمة السياسية، واضطراب الوضع الاقتصادي.

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