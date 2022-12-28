فنلندا توافق على قبول اللاجئين الأوكرانيين من إستونيا

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أعلنت فنلندا موافقتها على قبول اللاجئين الأوكرانيين من إستونيا، مطلع العام المقبل 2023، وسط الصعوبات التي تواجهها البلاد في استيعابهم، فضلا عن تزويدهم بالخدمات التعليمية والصحية.

وكتبت صحيفة Yle الفنلندية: “وافقت فنلندا على قبول 50-100 لاجئ أوكراني من إستونيا في الأسبوع اعتبارا من يناير 2023”.

ويذكر أن الاتفاقية بين البلدين تنص على التمويل المشترك لنقل اللاجئين باستخدام العبارات المائية والحافلات، وتعتقد السلطات الفنلندية والإستونية أنه من الصعب تقدير عدد الأوكرانيين الذين سيرغبون في الانتقال من إستونيا إلى فنلندا.

وكتبت الصحيفة: “في الوقت الحالي، من المتوقع وصول حوالي 40 ألف لاجئ أوكراني إلى فنلندا، والذين سيطلبون الحماية المؤقتة في البلاد العام المقبل”.

ووفقا لوزارة الداخلية الإستونية، منذ نهاية فبراير 2022، دخل أكثر من 118 ألف لاجئ أوكراني إلى البلاد، وبقي أكثر من 64 ألفا منهم فيها.

وصرحت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، بأن اللاجئين يفتقرون إلى السكن والوظائف والأماكن في المدارس في إستونيا، مضيفا أن السلطات الفنلندية وافقت على استضافة بعض اللاجئين الذين وصلوا إلى إستونيا.