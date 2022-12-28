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الأول منذ 2011.. لقاء سوري تركي برعاية روسية

28
DECEMBER
2022
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التقى وزيرا الدفاع التركي والسوري، الأربعاء، في إطار اجتماع بموسكو مع نظيرهما الروسي، في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين أنقرة ودمشق منذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "محادثات ثلاثية جرت في موسكو بين وزراء الدفاع في روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا"، تناولت خصوصا "سبل حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين".

وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عقد لقاء مع نظيره السوري بشار الأسد "أمر ممكن"، بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق منذ 2011.
وسبق لأردوغان أن قال في أغسطس الماضي، إنه "لا يمكنه استبعاد الحوار والدبلوماسية مع سوريا في المطلق"، مضيفا أن "الدبلوماسية بين الدول لا يمكن قطعها بالكامل".

يشار إلى أن التحول المعلن في مواقف أنقرة حيال دمشق جاء في 11 أغسطس الماضي، وذلك على لسان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو.

وكان أوغلو قال حينها:"علينا أن نصالح المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما وإلا فلن يكون هناك سلام دائم، يجب أن تكون هناك إدارة قوية لمنع انقسام سوريا".

 

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