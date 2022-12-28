حكومة نتنياهو: استيطان الضفة الغربية أولى أولوياتنا

A + A -

أعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتشددة، التي ستؤدي اليمين الدستوري يوم غد الخميس، وضع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية على رأس قائمة أولوياتها.

وأصدر حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، الملامح الرئيسية لسياسة الحكومة الجديدة، كان أولها إحداث "تقدم وتطوير للاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل - في الجليل والنقب ومرتفعات الجولان ويهودا والسامرة"، وهي الأسماء التوراتية للضفة الغربية.

ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وعقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.

يذكر أن حكومة نتنياهو الجديدة، الأكثر تدينا وتشددا في تاريخ إسرائيل، تتكون من أحزاب أرثوذكسية متشددة وفصيل ديني متطرف وحزبه الليكود.