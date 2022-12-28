 لكن ردود الفعل على خطة زيلينسكي للسلام وعلى مقترحه بعقد قمة للسلام جاءت حذرة أكثر.
قال بايدن خلال زيارة زيلينسكي لواشنطن في 22 ديسمبر كانون الأول في تصريحات علنيه إنه يتشارك مع زيلينسكي في "ذات الرؤية" للسلام وإن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها.
قال مودي بعد تقديم زيلينسكي للخطة إنه "يكرر وبقوة" دعوته للوقف الفوري للعمليات القتالية وأبدى دعم الهند لأي جهود للسلام.
قال زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إنهم ملتزمون بسبل إحلال السلام في أوكرانيا "بما يتسق مع حقوقها الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة".
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن فرص إجراء أي محادثات سلام في أي وقت قريب ضئيلة.
أضاف في أواخر ديسمبر "أعتقد أن المواجهة العسكرية ستستمر وأعتقد أننا سنضطر للانتظار أكثر لتوقيت يمكن فيه أن تكون المفاوضات الجادة من أجل السلام ممكنة".

 