living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الفلبين.. 25 قتيلا و26 مفقودا جراء الفيضانات

28
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء الفيضانات التي اجتاحت الفلبين إلى 25 شخصا، وفق ما أفاد مسؤولون الأربعاء، بينما يتوقع بأن تتساقط المزيد من الأمطار فوق المناطق الأكثر تضررا في جنوب ووسط البلاد.
 
وأُجبر عشرات آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم فيما غمرت الأمطار الغزيرة القرى والبلدات والطرقات السريعة يوم عيد الميلاد، ما عكّر صفو الاحتفالات في يوم العطلة الأهم بالنسبة للدولة الكاثوليكية.
 
ولقي 13 شخصا على الأقل حتفهم، معظمهم جراء الغرق، في مقاطعة ميساميس أوكسيدنتال في جزيرة مينداناو الجنوبية، وفق ما ذكرت وكالة الكوارث الوطنية في آخر تحديث نشرته عن الحصيلة.
 
وما زال 26 شخصا في عداد المفقودين فيما أصيب تسعة بجروح، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
 
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الرسمية أن أمطارا تتراوح بين معتدلة وغزيرة يرجّح أن تتساقط في أنحاء المناطق الواقعة في وسط وجنوب الفلبين اليوم الأربعاء وغدا الخميس، نظرا إلى منطقة ضغط منخفض قبالة الساحل يمكن أن تتطور إلى منخفض مداري.
 
وأفاد مكتب أحوال الطقس أنه "من المرجح وقوع فيضانات وانزلاقات للتربة ناجمة عن الأمطار خصوصا في المناطق المعرّضة أو المعرّضة جدا لهذا النوع من المخاطر".
 
وأوضحت وكالة الكوارث أن جهود الإنقاذ جارية لمساعدة الأشخاص المقيمين في المناطق الأكثر تأثرا بالفيضانات، فيما لجأ أكثر من 81 ألف شخص إلى مراكز الإجلاء.
 
وسيجري مسؤولون الأربعاء عملية استطلاع جوي فوق ميساميس أوكسيدنتال لتقييم حجم الأضرار.
 
وساءت أحوال الطقس نهاية الأسبوع فيما كانت الدولة المعرّضة للكوارث التي تعد 110 ملايين نسمة تستعد لعطلة عيد ميلاد طويلة.
 
وتصنّف الفلبين من بين البلدان الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي فيما حذّر العلماء من أن العواصف باتت أكثر شدة مع ارتفاع درجات الحرارة في العالم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout