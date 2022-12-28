"يشعر بالخيانة"... مبابي يفرض 3 شروطا للبقاء في "باريس سان جيرمان"!

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ذكرت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، لديه شروط من أجل البقاء داخل جدران باريس سان جيرمان، وذلك بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا عن رغبة اللاعب في الرحيل.



وذكر موقع "أوكدياريو" الإسباني، أن مبابي كان قد تلقى وعودا صريحة من مسؤولي باريس سان جيرمان، لم يتم الوفاء بها حتى الآن، على رأسها رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قبل انتقاله إلى برشلونة.



إضافة إلى التأخر في سداد بعض المستحقات المالية لمبابي، المتفق عليها من جانب إدارة النادي، وهو الأمر الذي أثار استياء مبابي وعائلته لدرجة أنهم يشعرون بالخيانة من جانب مسؤولي باريس سان جيرمان.

وأكد الموقع أن كيليان مبابي حدد ثلاثة شروط جديدة من أجل الاستمرار مع باريس سان جيرمان لفترة أطول مستقبلا، على رأسها تعيين زين الدين زيدان مدربا لنادي العاصمة الفرنسية بدلا من كريستوفر جالتييه.



أما الشرط الثاني فهو الإطاحة بالنجم البرازيلي نيمار، وهو ما حاول فيه النادي، لكن راتب لاعب السامبا حال دون ذلك.



وأخيرا التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي في الصيف المقبل، بعد الفشل في ضم ليفاندوفسكي.