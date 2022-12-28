ارتفاع عدد ضحايا العاصفة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 60 شخصاً

وذكرت شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية أنه “كان من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الشمال الشرقي والغرب الأوسط بعد أيام من الطقس المتجمد من “عاصفة القرن” التي أسفرت عن 62 حالة وفاة على الأقل”.

وفي غضون ذلك، وبحسب قناة “دبليو أي في بي” التلفزيونية، فقد تم تسجيل حالات نهب في مدينة بوفالو، وتم اعتقال العديد من الأشخاص، بدأ نشر مقاطع فيديو لحالات النهب في المتاجر المحلية بنشاط على الشبكات الاجتماعية.