هبوط سهم “آبل” لأدنى مستوى في عام ونصف وسط مخاوف بشأن إمدادات “آيفون”

وانخفض السهم بنسبة 1.4% في الساعة 10:45 صباحا في نيويورك (03:45 مساء بتوقيت غرينتش، 06:46 بتوقيت موسكو) ليواصل تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، بحسب وكالة “بلومبيرغ”. انخفض سهم الشركة بنسبة 27% هذا العام مقارنة بـ33% لمؤشر “ناسداك 100”.

جاء الضعف الأخير في أداء السهم، حيث تسبب توقف الإنتاج في مصنع رئيسي لأجهزة “أيفون” في الصين، في نقص المعروض من منتج “آبل” الرئيسي. وبسبب هذه المشكلة، تتوقع الشركة أن تكون نتائج أعمال هذا الربع ضعيفة مقارنة بالتوقعات.

في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كتب مصرف “جيه بي مورغان” أن المعرض من أجهزة “أيفون” يتحسن ويتحرك ببطء نحو التكافؤ مع الطلب، لكنه أضاف أن الشركة عادة ما كانت تحقق التكافؤ أسرع في هذا الوقت من العام.