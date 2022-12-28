تقرير يرصد تفاصيل “اختطاف” 3 مهاجرين مغاربة في بلغاريا

A + A -

كشفت صحيفة “هسبريس” تفاصيل اختطاف 3 مهاجرين مغاربة عاشوا مغامرة محفوفة بالمخاطر بإحدى البلدات الحدودية ببلغاريا، بعدما تعرضوا لكمين نصبته جماعات متخصصة في التهريب والاتجار بالبشر.

وأشارت “هسبريس” إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى توجه ثلاثة مهاجرين مغاربة ينحدرون من بني ملال وخريبكة إلى شبكات تهريب يقودها سوريون وأفغان من أجل مساعدتهم على عبور الحدود البلغارية في اتجاه صربيا، قبل أن يتم حجزهم من قبل مهربين.

ونقلت “هسبريس” عن شبكة “مفقودون على طريق أوروبا”، أن ثلاثة مغاربة تعرضوا للاختطاف على يد هذه المجموعة السورية بسبب عدم تقديم المغاربة للمال المتفق عليه، قبل أن تتدخل السلطات البلغارية لتحريرهم، حيث جرى نقل المهاجرين الثلاثة إلى مخيم مخصص لاستقبال اللاجئين قريب من الحدود البلغارية، وهم في صحة جيدة.