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ارتفاع سعر خام “برنت” إلى 86 دولاراً

28
DECEMBER
2022
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سجلت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم مارس 2023، في بورصة لندن ICE، ارتفاعا لفترة وجيزة إلى 86 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 5 ديسمبر.

وبحسب بيانات البورصة في الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت تكلفة خام برنت بنسبة 1.78%، لتصل إلى مستويات 86 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 16:36 بتوقيت غرينيتش، تباطأت أسعار نفط “برنت” واستقرت عند 85.87 دولار  للبرميل بارتفاع بنسبة 1.62%، وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لتسليم فبراير 2023، بنسبة 1.57%، لتصل إلى مستويات 80.81 دولار للبرميل.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، توقيعه مرسوما بشأن إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط الروسي، وبحسب مرسوم بوتين، يحظر توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا للدول التي تفرض سقفا سعريا في العقود، كما يحظر توريد النفط للمشترين الأجانب إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.

وسيدخل الحظر المفروض على توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا حيز التنفيذ اعتبارا من 1 فبراير 2023، وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط ساري المفعول حتى 1 يوليو 2023.

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