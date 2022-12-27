مرسوم: بوتين يحظر تصدير النفط الروسي إلى الدول التي فرضت سقف أسعار

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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يصدر مرسوماً بشأن التدابير الخاصة بتصدير المنتجات النفطية، رداً على قرارات دول غربية بتحديد سقف لسعر النفط الروسي.

تحظر روسيا، اعتباراً من الأول من شباط/فبراير 2023، بيع نفطها للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفاً لسعره، حُدّد بـ60 دولاراً للبرميل، في مطلع كانون الأول/ديسمبر، بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.

وجاء في مرسومٍ وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه "سيحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين"، إذا "ما اعتمدوا سقفاً لسعره".

وصادق الرئيس الروسي، على مرسوم للتدابير الخاصة في ما يتعلق بسقف أسعار النفط، يحظر إمداد جهات خارجية بالنفط ومشتقاته، إذا كان سقف السعر محدداً في العقود.

ويدخل الحظر المفروض على إمدادات النفط تحت سقف السعر حيز التنفيذ في 1 شباط/فبراير 2023، ويسري حتى 1 تموز/يوليو 2023، وأما الحظر على المشتقات فيحدّد موعده مجلس الوزراء.

وذكر المرسوم أنه "يجوز للرئيس الروسي منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات النفطية المحظورة بموجب سقف السعر".