مجلس الفيدرالية الروسي يقترح نقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة آسيوية

اقترح أندريه كليموف، نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، أنه يجب نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى أولانباتار، حيث أن منغوليا ليست جزءًا من الكتل العسكرية وتقع وسط أوراسيا، حيث يعيش 5 مليارات من سكان الأرض البالغ عددهم 8 مليارات نسمة.

وكتب كليموف على تلغرام: "سيكون من الجيد نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى بلد محايد حقًا. على سبيل المثال، إلى منغوليا - تقع وسط أوراسيا الكبرى، حيث يعيش 5 من أصل 8 مليارات من سكان الأرض. ومنغوليا ليست مدرجة في الكتل العسكرية ولا تسعى جاهدة لتكون هيمنة عالمية".

وفقًا للسيناتور، من أجل الحفاظ على دور وأهمية الأمم المتحدة كمنظمة رئيسية، "دولية حقًا (وليست مؤيدة لواشنطن)"، من الضروري تحقيق التوازن بين بريطانيا وفرنسا والقوى الرائدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في المشاركة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك أماكن لدول مثل البرازيل والهند وجنوب إفريقيا. كما يجب على الأمين العام للأمم المتحدة، في رأيي، ألا يكون من دولة تشكل جزءًا من مثل هذه الكتل العسكرية العدوانية مثل الناتو. ويجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة ألا تنحاز لصالح الهياكل المهيمنة مثل مجموعة السبع".

وبحسب كليموف، إن ما يحدث حول الأمم المتحدة يشير إلى حاجة ملحة لتعزيز وتشكيل منصات عالمية أخرى لا يوجد فيها مكان للاستعمار الجديد والنازية الجديدة.

روسيا.. القضية قيد النقاش

وكان نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، قد أكد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن قضية النقل المحتمل لمقر الأمم المتحدة من نيويورك تتم مناقشتها ضمن إطار العمل، ولا توجد مقترحات.

وقال فيرشينين للصحفيين "حتى الآن هذه القضية قيد المناقشة في خطة العمل. لا توجد مقترحات محددة".

وأوضح نائب الوزير أنه وفقًا لاتفاقية عام 1947، يجب على الولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة للأمم المتحدة، ضمان إصدار جميع التأشيرات والتصاريح اللازمة لوصول الوفود وممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الأحداث في نيويورك.

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وأضاف فيرشينين "هذا، كما تعلمون، لا يحدث. كل سنة، نواجه مشاكل في الاستلام الصحيح للتأشيرات الأمريكية".

وأشار إلى أن هناك مشكلة أيضا في الملكية الدبلوماسية لروسيا الاتحادية في نيويورك: "الجانب الأمريكي اغتصب" جزءا منها.

وتطالب روسيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بهذه الانتهاكات، لكن لم يتم إحراز تقدم حقيقي حتى الآن. "نعتقد أن هذا انتهاك للاتفاق بين الدولة المضيفة الممثلة بالولايات المتحدة والأمم المتحدة ونشجع الأمين العام للأمم المتحدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة. فهذه، بعد كل شيء، مسؤوليته. نحن نتحدث عن هذا في لجنة العلاقات مع الدولة المضيفة. هذا لم يحدث بعد ولا نرى تحولات حقيقية في هذا الوضع".

غوتيريش: نقل مقر الأمم المتحدة "أمر غير واقعي"

وبدروه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، أنه من غير الواقعي نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة.

وقال غوتيريش لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال عما إذا كان يخشى أن تبدأ الدول في الضغط بقوة أكبر لنقل المقر الرئيسي من الولايات المتحدة إلى موقع آخر: "لا أعتقد أن هذا أمر واقعي".