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أرمينيا تأسف لـ”تقاعس” الجيش الروسي في ناغورني قره باخ

27
DECEMBER
2022
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اشتكى رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم، لدى الرئيس الروسشي فلاديمير بوتين من عدم تمكن الجنود الروس المنتشرين في ناغورني قره باخ من ضمان حرية الحركة في هذه المنطقة التي تتنازع عليها يريفان وباكو، حسبما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

تتهم يريفان ناشطين أذريين بقطع طريق حيوي منذ منتصف كانون الأول يربط أرمينيا بمنطقة ناغورني قره باخ الجبلية التي انفصلت عن أذربيجان في مطلع التسعينيات، حيث يعبر السكان عن خشيتهم من حدوث أزمة إنسانية.

وإغلاق الطريق الذي نفذه بضع عشرات من الأشخاص عرفوا عن أنفسهم بأنهم ناشطون في مجال البيئة، حدث على رغم انتشار قوة حفظ سلام روسية بعد اتفاق لوقف النار أنهى الحرب بين أرمينيا وأذربيجان في عام 2020.

وقال باشينيان، خلال لقائه بوتين، على هامش قمة جمعت زعماء الدول المستقلة عن الاتحاد السوفياتي في سان بطرسبورغ شمال غرب روسيا، إن ممر لاتشين المغلق “ينبغي أن يكون تحت سيطرة قوات حفظ السلام الروسية وأذربيجان ضمنت حرية حركة الركاب والبضائع” على هذا المحور.

وأضاف في بداية اللقاء الذي بثه التلفزيون الروسي “يبدو أن ممر لاتشين لا يخضع لسيطرة قوات حفظ السلام الروسية. وبالطبع أود مناقشة هذا الوضع والخيارات المطروحة”.


من جهته، وعد بوتين باشينيان بإجراء “نقاش مفصل” حول ناغورني قره باخ.

وحضر الرئيس الأذري إلهام علييف أيضا قمة سان بطرسبورغ، ولكن لم يتم الإعلان عن أي لقاء علني يجمعه بباشينيان.

قال بوتين “تمكنا من التحدث نحن الثلاثة” أمس، من دون أن يوضح هل تحدث باشينيان وعلييف مباشرة أو أنه أجرى محادثات منفصلة مع كل منهما.

اشتبكت أرمينيا وأذربيجان في أوائل التسعينيات عندما تفكّك الاتحاد السوفياتي، من أجل السيطرة على ناغورني قره باخ، وهي منطقة ذات غالبية أرمينية انفصلت عن أذربيجان.

وانتهى النزاع الذي أودى بحياة 30 ألف شخص، بانتصار الأرمن. غير أنّ حرباً ثانية اندلعت بين الطرفين في خريف العام 2020 أودت بحياة 6500 شخص وسمحت لباكو باستعادة جزء من الأراضي.

وتتهم أرمينيا قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة هناك منذ تشرين الثاني 2020 بـ”التقاعس”، في الوقت الذي تصب موسكو تركيزها على تدخّلها العسكري في أوكرانيا.

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