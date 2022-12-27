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15 مصابا إثر مهاجمتهم من قبل فهد هارب

27
DECEMBER
2022
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أفادت شرطة ولاية آسام الهندية، بأن 15 شخصا أصيبوا إثر مهاجمتهم من قبل فهد هارب، في محيط الحرم الجامعي لمعهد أبحاث الغابات المطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى كلية جورهات لتلقي العلاج.

 وأوضحت المتحدثة باسم المستشفى، بورنيما باروا، أن من بين المصابين، عمال الغابات، والعديد من النساء والأطفال، وأنهم تلقوا العلاج اللازم، وتجاوزوا مرحلة الخطر، إلا أن المزيد من المصابين ما زالوا يتوافدون على المستشفى.

وأشار مسؤولو إدارة الغابات، إلى أن الفهد خرج من محمية جيبون للحياة البرية القريبة من الحرم الجامعي، بحثا عن طعام.

وصرح ممثل سلطات المدينة، رانجيت كونوار، بأن الفهد عدواني، وهاجم سكان المدينة، والقرى المجاورة المحاطة بمزارع الشاي، ما دفع السكان لنصب عدد من الفخاخ في محيط الحرم الجامعي، للقبض عليه.

ونصحت السلطات السكان بعدم مغادرة منازلهم، لحين القبض على الحيوان.

روسيا اليوم
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