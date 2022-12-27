living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقرير يكشف أكثر 10 كوارث بيئية تكلفة في 2022

27
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف تقرير حديث عن تكلفة الآثار المدمرة من الكوارث المرتبطة بتغير المناخ في 2022، مثل الجفاف والفيضانات والعواصف والأعاصير.
 
ووضعت منظمة Christian Aid قائمة بأغلى 10 كوارث بيئية في 2022 من حيث الخسائر المادية والتي تراوحت بين 3 و100 مليار دولار.
 
الإعصار إيان - 100 مليار دولار
 
تسبب الإعصار إيان الذي صنّف من الفئة الرابعة بأضرار كبيرة عبر غرب كوبا وجنوب شرق الولايات المتحدة.
 
وقتل الإعصار على مدى 7 أيام في أواخر سبتمبر، ما لا يقل عن 150 شخصا وشرّد 40 ألفا.
 
الجفاف في أوروبا - 20 مليار دولار
 
اعتبر الجفاف في صيف عام 2022 الأسوأ في أوروبا منذ 500 عام، مما أثر على إنتاج الغذاء والطاقة وتوافر المياه والحياة البرية، وتسبب في إشعال حرائق غابات وإتلاف محاصيل.
 
فيضانات الصين- 12.3 مليار دولار
 
في يونيو الماضي، شهد جنوب الصين أشد هطول للأمطار منذ عام 1961، ما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، وأجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الإجلاء من المناطق التي يعيشون فيها.
 
الجفاف في الصين- 8.4 مليار دولار
 
في أواخر شهر أغسطس، شهدت الصين أشد درجات الحرارة ارتفاعا في الصيف منذ أن بدأت بكين في تسجيل ومتابعة الحرارة في عام 1961، مع أكثر من 70 يوما من درجات الحرارة القصوى وانخفاض هطول الأمطار مما أثر بشكل سيء على حوض نهر اليانغتسي، الذي يوفر المياه لأكثر من 450 مليون شخص.
 
فيضانات شرق أستراليا- 7.5 مليار دولار
 
من أواخر فبراير إلى مارس، شهدت ولايات شرق أستراليا فيضانات أسفرت عن مقتل 27 شخصا وتشريد 60 ألف شخص.
 
فيضانات باكستان- 5.6 مليار دولار
 
من منتصف يونيو إلى سبتمبر، تسببت الفيضانات في مقتل أكثر من 1700 شخص وتشريد 7 ملايين في باكستان.
 
العاصفة يونيس- 4.3 مليار دولار
 
على مدار 5 أيام في فبراير، تسببت العاصفة يونيس في دمار هائل ببلجيكا وألمانيا وأيرلندا وهولندا وبولندا والمملكة المتحدة، كما قتل سبعة اشخاص.
 
وسجلت المملكة المتحدة رياحا بلغت سرعتها 122 ميلا في الساعة، وهي الأقوى منذ أكثر من 30 عاما.
 
الجفاف في البرازيل- 4 مليارات دولار
 
عانت البرازيل من الجفاف معظم العام 2022، كما شهد مستوى نهر الأمازون انخفاضا.
 
الإعصار فيونا- 3 مليارات دولار
 
ضرب الإعصار فيونا منطقة البحر الكاريبي وكندا في الجزء الأخير من شهر سبتمبر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 25 شخصا وتشريد 13000 شخص، وأغلقت 4 مطارات دولية على الأقل، إلى جانب عدد كبير من الطرق.
 
فيضانات كوازولو ناتال وإيسترن كيب، جنوب إفريقيا- 3 مليارات دولار
 
على مدى أسبوع في أبريل، قُتل 459 شخصا واضطر أكثر من 40 ألفا إلى مغادرة منازلهم، تم إغلاق ديربان، أحد أكثر موانئ جنوب إفريقيا حركة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout