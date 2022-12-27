أردوغان يتسلم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي في أنقرة منذ عام 2018

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يتسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة، إيريت ليليان، في العاصمة أنقرة، في حفل رسمي بالقصر الرئاسي.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن تعيين ليليان بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، وظل المنصب شاغرا منذ 4 سنوات بعد تدهور العلاقات بين الطرفين.

وليليان دبلوماسية بارزة، قامت بدور أساسي في تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، وكانت القائمة بالأعمال في السفارة الإسرائيلية لدى أنقرة منذ فبراير 2021.

تجدر الإشارة إلى أنه في مارس الماضي، توجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا بناء على دعوة من أردوغان، في أول زيارة لرئيس إسرائيلي منذ 2007.

وبعد شهرين، زار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إسرائيل، وقالت أنقرة وتل أبيب إنهما ترغبان بتوسعة علاقاتهما الاقتصادية، وقال أوغلو إنه من الخطأ اعتبار التطبيع مع إسرائيل “خيانة” للقضية الفلسطينية، أو أنه على حساب هذه القضية.

يذكر أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل تدهورت عام 2008، إثر شن إسرائيل هجوما عسكريا على غزة.

وجمدت العلاقات بين الجانبين عام 2010 في أعقاب هجوم الجيش الإسرائيلي على سفينة تركية كانت جزءا من قافلة مساعدات أممية متجهة إلى غزة، وأسفر الحادث عن مقتل 10 مدنيين أتراك.