"شرط واحد"... غوتيريش يرد على اقتراح أوكرانيا لعقد "قمة سلام"!

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تفاعلا مع الدعوة الأوكرانية لعقد "قمة سلام" مع ورسيا، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أنه "لن يتوسط في حل الأزمة الأوكرانية إلا بموافقة جميع الأطراف من ضمنها روسيا".



وقال مكتب الأمين العام: "كما قال الأمين العام عدة مرات في الماضي، لا يمكنه التوسط إلا إذا أرادته جميع الأطراف أن يتوسط".



وكانت السلطات الأوكرانية اقترحت عقد قمة سلام في الأمم المتحدة بوساطة الأمين العام، واشترطت كييف دعوة روسيا للمفاوضات فقط بعد إجراء محاكمات جرائم حرب في المحاكم الدولية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن "السلطات الأوكرانية ترغبُ في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية شباط المقبل".



وفي أول ردٍ روسيٍ على مقترحِ أوكرانيا لعقد قمة للسلام، قال المتحدثُ باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "موسكو لم تتبع أبدًا شروطَ الآخرين بل تلتزمُ فقط بأهدافِها الخاصة"، وفق تعبيره.



فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "مقترحات موسكو بشأن "نزع السلاح" و"القضاءِ على النزعة النازية" في أوكرانيا معروفة جيدا لكييف".



وأضاف الوزير الروسي أن "الأمر بسيط، وأن على روسيا تنفيذه من أجل مصلحة أوكرانيا، وإلا فإن الجيش الروسي هو الذي سيحسم الأمر".