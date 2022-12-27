بعد مقترح حرمانها من مقعدها في مجلس الأمن.. موسكو تعلّق!

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شددت روسيا، اليوم الإثنين، على أنّ حرمانها من مقعدها الدائم في مجلس الأمن غير ممكن، بموجب ميثاق المنظمة نفسها، وفق ما أكّده مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا".



من جانبه، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أنّ تنفيذ مقترح أوكرانيا، القاضي بحرمان روسيا من مقعدها الدائم، يتطلّب إجراء تعديلات جذرية في قوانين الأمم المتحدة وأحكامها، والتي تتطلب بدورها موافقة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وثلثي الدول الأعضاء، مشيراً إلى أنّ قراراً كهذا لن يمرّ ببساطة.



تأتي هذه التصريحات بعد مطالبة وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الإثنين، بحرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف كوليبا أنّ نظام كييف يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا من وضعها كعضوٍ دائم في مجلس الأمن الدولي، داعياً إلى استبعادها عن الأمم المتحدة.



وادّعى أنّ مسألة شغل روسيا مقعداً دائماً في مجلس الأمن الدولي، سواسيةً مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، موضع نقاش في الأوساط الدبلوماسية.



وكان نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أكد، في شهر أيلول، أنّه لن يتمكن أحد من نزع حق النقض من روسيا في مجلس الأمن، نظراً إلى عدم وجود مثل هذه الآلية، ولأنّ ذلك يدمر أسس المنظمة الدولية، وفق تعبيره.



وقبل أيام، أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة ترغب في استبعاد روسيا عن مجلس الأمن الدولي، لكنّها لا ترى إمكاناً لفعل ذلك حالياً.



وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال إفادة صحافية، إنه "إذا كانت هناك طريقة تسمح بمنع روسيا من المشاركة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكنا استخدمناها فوراً"، مضيفةً: "للأسف، نحن لا نرى إمكاناً في تغيير قواعد الأمم المتحدة".



ويضم مجلس الأمن الدولي 15 دولة عضواً مُكلّفة معالجةَ الأزمات العالمية. وتتمتع الدول الـ5، دائمة العضوية، بحق النقض "الفيتو"، الذي يسمح لها بمنع تبني أيّ قرار.