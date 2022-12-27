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دولة آسيوية تسجل إصابة بـ"مرض فتاك"!

27
DECEMBER
2022
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أعلنت كوريا الجنوبية، الإثنين، تسجيل أول إصابة بمرض "الأميبا الآكلة للدماغ" أو "النيجلرية الدجاجية".

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن مواطنا كوريا توفي بعد عودته من تايلاند، أصيب بالنيجلرية الدجاجية التي تدمر أدمغة البشر.

وأشارت الوكالة إلى أن احتمالات انتقال المرض من إنسان لآخر منخفضة، وفقما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وعاد الرجل في الخمسينيات من عمره إلى كوريا الجنوبية في يوم 10 كانون الأول بعد إقامة لمدة 4 أشهر في تايلاند، وتم نقله إلى مستشفى في اليوم التالي، وتوفي يوم الثلاثاء الماضي.

هذه هي أول إصابة معروفة بالمرض في كوريا الجنوبية.

تم الإبلاغ عن أول إصابة بالأميبا الآكلة للدماغ في الولايات المتحدة عام 1937.

النيجلرية الدجاجية هي أميبا توجد بشكل شائع في بحيرات المياه العذبة الدافئة والأنهار والقنوات والبرك في جميع أنحاء العالم.

يتم استنشاق الأميبا عن طريق الأنف وتنتقل إلى الدماغ لتدمير أنسجته.

أُبلغ عن ما مجموعه 381 حالة بالنيجلرية الدجاجية حتى عام 2018 في العالم بما في ذلك الولايات المتحدة والهند وتايلاند.

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