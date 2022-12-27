قتلا بالرصاص... لاعب يفارق الحياة في فرنسا!

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أعلن نادي أوباني الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة بفرنسا عن مقتل لاعبه عادل سانتانا ميندي، بالرصاص، قبل أيام.



وكتب نادي أوباني الفرنسي ومقره بلدة أوباغن قرب مارسيليا إن اللاعب قتل في حادث مأساوي، وأضاف أن اللاعب الراحل "سيترك فراغا كبيرا وسيبقى إلى الأبد واحد منا".



ولم يخض النادي في التفاصيل أكثر، في حين ذكرت قناة "بي أف إم تي في" الفرنسية أن اللاعب البالغ من العمر (22 عاما) قتل بالرصاص في مارسيليا.

ورغم محاولة رجال الإنقاذ إنعاشه إلا أنه توفي متأثرا بجروحه.



ووجدت الشرطة الفرنسية في المكان بقايا 27 طلقة نارية أطلقت على المجني عليه.



وقالت إن القتلة فروا من المكان في سيارة من طراز "أودي".



