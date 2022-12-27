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إيلون ماسك يعلن توفير الإنترنت في إيران عبر الأقمار الاصطناعية باستخدام أجهزة "ستارلينك"

27
DECEMBER
2022
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أعلن إيلون ماسك الإثنين أن شركة "سبيس إكس" التي يرأسها تقترب من تفعيل حوالي 100 محطة استقبال أرضية لخدمات الإنترنت المؤمنة عبر شبكة "ستارلينك" للأقمار الاصطناعية، تعمل في إيران حاليا.

وكان الملياردير وعد في أيلول بإتاحة الإنترنت عبر شبكته للأقمار الاصطناعية في إيران حيث تفرض السلطات قيودا متزايدة على الوصول إلى الإنترنت.

وفي تغريدة على تويتر كتب ماسك الإثنين "نقترب من 100 محطة ستارلينك نشطة في إيران".

ولدى "ستارلينك" حاليا أكثر من ألفي قمر اصطناعي صغير تدور حول الأرض في مدار منخفض، أي على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات، لإتاحة الوصول إلى الإنترنت لسكان المناطق الواقعة أسفلها.

وللتمكن من الاتصال بهذه الأقمار الاصطناعية يتعين وجود محطات استقبال أرضية توزع كل منها الخدمة للمستخدمين بواسطة أجهزة توجيه "راوتر".

وفي أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا وانقطاع خدمة الإنترنت الأرضي في مناطق أوكرانية كثيرة بسبب القصف، أرسلت "سبيس إكس" إلى أوكرانيا عشرات آلاف محطات الاستقبال الأرضية مما أتاح للأوكرانيين الاستمرار في الحصول على خدمة الإنترنت.

وفي أوكرانيا حاليا حوالي 25 ألف محطة استقبال أرضية في جميع أنحاء البلاد.

وأتت تغريدة ماسك، المالك الجديد لتويتر، ردا على مقطع فيديو نشره مستخدم على موقع التواصل الاجتماعي التقط في "شوارع إيران" قال فيه "توجد الآن حرية أكبر للنساء في اختيار ما إذا كن يرد تغطية شعرهن أم لا".

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