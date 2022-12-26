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موسكو: حرماننا من مقعدنا الدائم في مجلس الأمن غير ممكن

26
DECEMBER
2022
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شددت روسيا، اليوم الاثنين، على أنّ حرمانها من مقعدها الدائم في مجلس الأمن، غير ممكن بموجب ميثاق المنظمة نفسها، وفق ما أكّده مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا.

من جانبه، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أنّ تنفيذ مقترح أوكرانيا بحرمان روسيا من مقعدها الدائم يتطلب إجراء تعديلات جذرية في قوانين وأحكام الأمم المتحدة، والتي تتطلب بدورها موافقة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وثلثي الدول الأعضاء، مشيراً إلى أنّ قراراً كهذا لن يمرّ ببساطة.

تأتي هذه التصريحات بعد مطالبة وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم، بحرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف كوليبا أنّ "نظام كييف يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا من وضعها كعضوٍ دائم في مجلس الأمن الدولي، داعياً إلى استبعادها من الأمم المتحدة".

وادعى أنّ مسألة شغل روسيا مقعداً دائماً في مجلس الأمن الدولي، سواسيةً مع الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا والصين، موضع نقاش في الأوساط الدبلوماسية.

وكان نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قد أكد في شهر أيلول/سبتمبر أنّه لن يتمكن أحد من نزع حق النقض من روسيا في مجلس الأمن، نظراً لعدم وجود مثل هذه الآلية، ولأنّ ذلك يدمر أسس المنظمة الدولية، وفق تعبيره.

وقبل أيام، أعلن البيت الأبيض، أنّ الولايات المتحدة ترغب في استبعاد روسيا عن مجلس الأمن الدولي، لكنّها لا ترى إمكانية لفعل ذلك حالياً.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال إفادة صحافية إنه "إذا كانت هناك طريقة تسمح بمنع روسيا من المشاركة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكنا استخدمناها فوراً"، مضيفةً "للأسف نحن لا نرى إمكانية تغيير قواعد الأمم المتحدة".

ويضم مجلس الأمن الدولي 15 دولة عضواً مُكلّفة بمعالجة الأزمات العالمية، وتتمتع الدول الـ5 دائمة العضوية بحق النقض "الفيتو" الذي يسمح لهم بمنع تبني أيّ قرار.

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