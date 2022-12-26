الصين: يجب إعادة الاتفاق النووي إلى مساره الصحيح في أسرع وقت ممكن

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دعت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، جميع الأطراف في المحادثات النووية الإيرانية، إلى “الالتزام بالحوار والتفاوض، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، إلى مساره الصحيح في أسرع وقت ممكن”.

وأدلت بهذه التصريحات، المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، خلال إفادة صحافية يومية، عند ردها على سؤال حول عملية التفاوض الأخيرة بشأن الاتّفاق النووي الإيراني، وفقاً لتلفزيون “سي جي تي إن” الصّيني الرسمي.

وشدّدت ماو نينغ على أنّ “الصين لاحظت التقارير ذات الصلة، والتي أشارت إلى أنّ المحادثات النووية الإيرانية قد دخلت المرحلة النهائية الحاسمة”.

وتابعت أنّه “على الرغم من أنّ المفاوضات تواجه تعقيدات خطيرة، فلا يزال هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق”، آملةً أن “تتمكن الأطراف المعنية من الاستجابة لذلك بشكل إيجابي، وإيجاد سبل للعمل مع إيران، واتّخاذ خطوات إيجابية وبناءة لتحقيق نتيجة مبكرة”. وحثت على عدم ربط الملف النووي الإيراني بقضايا أخرى.

وشدّدت على أنّ “بكين ستواصل العمل مع الأطراف المعنية للمساهمة في الحل السياسي والدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية، ودعم النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية، وحماية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.