انحرف القطار فتسمم 51 شخصًا!

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أصيب 51 شخصا بالتسمم، بعد انحراف قطار ينقل الأمونيا، وتسرب حمولته جنوب شرقي صربيا، وفق ما أفاد مسؤولون امس الأحد.

وقال فلادان فاسيتش، رئيس بلدية مدينة بايروت، التي وقع فيها الحادث، إن تسرّب الأمونيا تسبب في 51 حالة تسمم.

وأضاف فاسيتش خلال مؤتمر صحافي، أن سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان، بأن القطار خرج عن مساره مساء، ما أدى الى تسرب الأمونيا، وانتشار كمية كبيرة من الغاز في الهواء.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في الجزء المتضرر من المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، ودعت السكان إلى التزام منازلهم.

وقال مسؤولون إن القطار المكوّن من 20 عربة كان ينقل مواد سامة من بلغاريا المجاورة، ولم يسجّل وقوع إصابات أخرى ناتجة عن خروجه عن مساره.