مقتل 26 أميركيا جراء العاصفة الثلجية مع انقطاع الكهرباء واضطراب السفر

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استيقظ أكثر من 200 ألف أميركي بدون كهرباء الأحد صباح عيد الميلاد جرّاء العاصفة الشتوية المستمرة منذ أيام في شرق الولايات المتحدة والتي خلّفت 26 قتيلاً على الأقل، بحسب ما ذكرت" وكالة الصحافة الفرنسية"

وتتكشّف أزمة متفاقمة في بوفالو في غرب نيويورك حيث تركت عاصفة ثلجية المدينة محاصرة مع عدم تمكن أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول وهي من مواليد بوفالو، إن العاصفة التي تهب على المدينة هي "أزمة ذات أبعاد مهولة" وهي "أسوأ الأسوأ على الإطلاق"، مع تساقط ثلوج وصل ارتفاعها إلى ثمانية أقدام (2,4 متر) أمام أبواب المنازل وانقطاع التيار الكهربائي، ما جعل درجات الحرارة الباردة مهددة للحياة.

وتم تأكيد 26 حالة وفاة مرتبطة بالطقس في ثماني ولايات، وتحدثت بعض وسائل الإعلام الأميركية عما يصل إلى 30 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف، أربع منها في كولورادو من المحتمل أنها نتيجة التعرض للبرد وسبع على الأقل في غرب نيويورك.

في حين بدأت مساحات شاسعة من البلاد في تجاوز العاصفة الهائلة وعادت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى معدلاتها الموسمية، ظلت بوفالو تعيش "كارثة كبرى"، وفق ما أفاد مسؤول كبير في وقت مبكر الأحد.

وقال المسؤول في المقاطعة مارك بولونكارز للصحافيين "لدينا سبع حالات وفاة مؤكدة في هذه المرحلة نتيجة العاصفة. قد يكون هناك المزيد".

ووصف الظروف القاسية متحدثا عن اكتشاف جثث متجمدة في سيارات وتحت كتل ثلج.

وسيبقى مطار المدينة الدولي مغلقًا حتى الثلاثاء. ودفعت هذه الظروف الخطيرة حاكمة نيويورك كاثي هوشول إلى استدعاء 200 عنصر من الحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإنقاذ.