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أوكرانيا تقدر تراجع حصادها من الحبوب بنحو 40 بالمئة في 2022

24
DECEMBER
2022
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أعلن مسؤول أوكراني، الجمعة، أنّ حصاد البلاد من الحبوب انخفض بنحو 40 بالمئة على أساس سنوي بسبب الحرب، والتي اندلعت في شهر فبراير الماضي.

وقال رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية سيرغي إيفاشينكو إنه يتوقع محصول حبوب يتراوح بين 65 و66 مليون طن بحلول نهاية العام، بعد محصول قياسي بلغ 106 ملايين طن العام الماضي، بحسب تصريحاته لوكالة "فرانس برس".

وأضاف أنّ "السبب الرئيسي هو الحرب" التي أدّت إلى نقص الوقود وأعاقت البذر.

وأوكرانيا مصدّر رئيسي للحبوب لكنّ اندلاع الأزمة في 24 فبراير عطّل التصدير مع وجود 20 مليون طن من الحبوب عالقة في موانئ البلاد.

وتابع إيفاشينكو: "أغلقت الموانئ... كسر ذلك الحلقة" بقطعه مصدر دخل المزارعين
وأوضح أنّ "ذلك، والحرب بالطبع، يعني أنّ المزارعين لم يكن لديهم ما يكفي من المال لشراء الأسمدة مع انخفاض مردودهم".

وأدّى اتّفاق تاريخي أُبرم في شهر يوليو بوساطة الأمم المتحدة وتركيا إلى إنشاء ممرّ آمن لسفن الشحن ما أتاح استئناف الصادرات.

وأكّد رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية أنّ "احتلال مناطق عدة والمعارك في الحقول وتدمير البنية التحتية" هي كلها عوامل ما زالت تعوق الإنتاج.

وأردف "عادة ما نزرع الحبوب في أكثر من 25 مليون هكتار. هذا العام لم نحصد سوى 18 إلى 19 مليون هكتار".

وتمّ تمديد الاتفاق التاريخي لمدة 120 يوماً في نوفمبر بعد مفاوضات مكثّفة مع روسيا التي انسحبت مؤقتاً من الاتفاق.

وغادرت في الإجمال 580 سفينة تحمل نحو 15 مليون طن من الحبوب الموانئ الأوكرانية منذ إبرام الاتفاق، وفق السلطات الأوكرانية.

 

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