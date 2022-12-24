بريطانيا تزيد إنفاقها العسكري على خلفية الحرب الأوكرانية

A + A -

وسط أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، صحيفة "التلغراف" البريطانية تكشف نية بريطانيا زيادة ميزانية الدفاع الخاصة بها بنحو مليار و800 مليون دولا.

قالت تقارير إعلامية إن المملكة المتحدة تستعد لزيادة ميزانية الدفاع الخاصة بها بنحو مليار و800 مليون دولار.

ووفقاً لصحيفة "التلغراف" البريطانية، تعتزم المملكة المتحدة زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو مليار ونصف مليار جنيه إسترليني، وهو ما يوازي ملياراً و800 مليون دولار، في ضوء الحرب الأوكرانية المستمرة.

وتوقعت "التلغراف" أن يعلن وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، الزيادة للعام المالي 2025 في ربيع عام 2023.

وقالت إن "وزارة الخزانة البريطانية قبلت الحجة القائلة إن ميزانية وزارة الدفاع يجب ألا تنخفض بالنسبة إلى التضخم وسط الأعمال الحربية في أوكرانيا".

وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأنّ رئيس مجلس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيُعلن عام 2023 حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا.

وأرسلت وزارة الدفاع البريطانية صواريخ Brimstone-2 الدقيقة إلى أوكرانيا، كجزء من حزمة المساعدات العسكرية التي تقدمها، معلنةً أنّها ستُكمل قريباً تسليم نحو 1000 صاروخ مضاد للطائرات، وستنقل منصّات إطلاق وصواريخ قادرة على إسقاط أهداف في الجو، من بينها طائرات مسيّرة وصواريخ "كروز".