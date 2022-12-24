قصف خيرسون.. زيلينسكي يتهم روسيا بمحاولة تخويف الأوكرانيين!

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دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، ما اعتبره عملا إرهابيا روسيا هدفه "تخويف" الأوكرانيين إثر قصف استهدف وسط مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا أودى بحياة خمسة أشخاص وجرح عشرين آخرين.

وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السبت صباحا عشية عيد الميلاد في وسط المدينة.. ليست منشآت عسكرية.. ليست حربا وفق ما هو متعارف عليه. هو إرهاب وقتل للتخويف والتلذذ" بالقتل.

وصرّح زيلينسكي "لا بدّ من أن يرى العالم ويفهم ما هو الشرّ المطلق الذي نناضل ضدّه"، مكررا وصفه الجيش الروسي بـ "الإرهابي"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأردف "هو واقع حال أوكرانيا والأوكرانيين" منذ 10 أشهر من الحرب، مرفقا رسالته بصور تظهر هول الأضرار.

وسمع فريق من مراسلي وكالة فرانس برس في خيرسون دويّ قصف طال السوق المركزية والشوارع المحاذية لها. وقد رأوا جثّة قتيل واحد على الأقلّ لقي حتفه في السيارة.

وبالقرب من السوق، تعرّض رجل لإصابة خطرة في الرأس ودمّرت سيارته بعصف الانفجار، وعلى مقربة منه، عدّة جرحى آخرين.

وتصاعدت ألسنة نارية من السوق التي تستقطب المتبضّعين صباح السبت والواقعة في قلب مدينة خيرسون التي سيطر عليها الجيش الأوكراني في 11 نوفمبر إثر انسحاب القوات الروسية منها بعد 8 أشهر من خضوعها لسيطرة القوات الروسية.

وأودى هذا القصف بحياة "5 أشخاص على الأقل وجرح 20 آخرين"، بحسب كيريلو تيموشنكو نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية.