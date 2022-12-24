أسهم أوروبا تسجل مكاسب أسبوعية

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استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في جلسة الجمعة في تعاملات ضعيفة قبل العطلة بعد أسبوع مضطرب طغت فيه الآمال في تحسن التوقعات الاقتصادية على المخاوف من الركود والسياسات النقدية الجريئة للبنوك المركزية.

وأغلق ستوكس 600 دون تغير يذكر، غير أنه سجل زيادة أسبوعية بلغت 0.6%، وفق رويترز.

وبعد أن حقق المؤشر مكاسب مبكرة خلال الأسبوع، عوض جزءا صغيرا من خسارة الأسبوع الماضي المذهلة التي بلغت 3.3% والتي جاءت نتيجة مخاوف متزايدة من حدوث ركود بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي إلى دورة طويلة الأمد من زيادة أسعار الفائدة.

وتفاقمت هذه المخاوف وأضرت بالتوقعات بأن تشهد قوة دفع قبل نهاية العام، بعد صدور بيانات أميركية يوم الخميس كشفت عن صمود الاقتصاد.

لكن نتائج أعمال متفائلة لشركتي نايكي وفيديكس هذا الأسبوع وتحسن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أشاع بعض الأمل بأن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة قد لا يكون بالسوء الذي كان يُخشى منه.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الجمعة، أن المعنويات بين الشركات والمستهلكين الإيطاليين ارتفعت في ديسمير/ كانون الأول، على الرغم من أن قطاع التصنيع كان أكثر تشاؤما.

وارتفعت أسهم شركات التعدين 0.8% مع ارتفاع أسعار النحاس بفعل انخفاض المخزونات وآمال في التعافي الاقتصادي العام المقبل.

وأضاف مؤشر الشركات الصناعية 0.3% كما ارتفع مؤشر البنوك بعد أن سجل تراجعا في الجلسة السابقة.

وتراجع المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 0.6%، مما قلص من مكاسب المؤشر الرئيسي.