أسعار الذهب تتجاوز 1800 دولار

A + A -

ارتفعت أسعار الذهب في جلسة الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في وقت أظهرت فيه البيانات تباطؤا في التضخم الأميركي وإن لم يكن غير كاف بشكل كبير حتى يدفع مجلس الاحتياطي الاحتياطي نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1796.53 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% لتبلغ 1804.2 دولار.

وارتفع الذهب نحو 0.2% خلال الأسبوع في أفضل أداء في ثلاثة أسابيع، وفق رويترز.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.70 دولار للأونصة، وقفز البلاتين 4.3% إلى 1019.72 دولار، وارتفع البلاديوم 3.6% إلى 1741.75 دولار.