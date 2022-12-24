مقتل 20 روسيًا في حريق بدار للمسنين!

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أعلنت أجهزة الطوارئ الروسية مقتل 20 شخصا بسبب حريق شب، الجمعة، في دار غير مسجلة للمسنين في مدينة كيميروفو السيبيرية، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" الرسمية.



ونقلت الوكالة عن مسؤولي السلامة من الحرائق قولهم إن الطابق الثاني بالكامل من مبنى يؤوي 20 شخصا احترق، مؤكدة أنها تمكنت من السيطرة على الحريق.



وقال التقرير إن "رجال الإنقاذ يواصلون العمل في موقع الحريق في ظل انخفاض درجات الحرارة. وبحسب أحدث بيانات فقد لقي 20 شخصا حتفهم".

وقال المسؤولون إن كثيرا من دور المسنين تعمل دون تسجيل في جميع أنحاء روسيا ولا يمكن إخضاعها لعمليات تفتيش، لأنها تعتبر ملكية خاصة رسميا.