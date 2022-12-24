بعد "التصرفات غير اللائقة"... شكوى فرنسية رسميّة ضد حارس الأرجنتين

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قدم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم شكوى رسمية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تجاه حارس المنتخب الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، الذي صدرت منه عدة تصرفات غير لائقة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.



سخر حارس مرمى منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز من نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي وذلك خلال احتفالات تتويج "راقصي التانغو" بكأس العالم في بوينس آيرس.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمارتينيز أثناء احتفالات فوز الأرجنتين بمونديال قطر 2022، وهو يحمل دمية عليها صورة النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وسبق لمارتينيز أن سخر من هداف المونديال، مبابي، في غرفة تبديل الملابس بعد المباراة النهائية التي انتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح، حيث قال حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي: "دقيقة حداد على مبابي".



جدير بالذكر أن مارتينيز لعب دورا مهما في فوز الأرجنتين بلقب كأس العالم، حيث تصدى في اللحظات الأخيرة في نهاية الوقت الإضافي لتسديدة راندال كولو مواني الخطيرة قبل أن يصد ركلة الترجيح للاعب الفرنسي كينغسلي كومان، ويقود بلاده للفوز بأول كأس عالم منذ عام 1986.



أدى ذلك إلى قيام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بتقديم شكوى إلى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، حيث اعتبروا احتفالات مارتينيز "صادمة" و"غير طبيعية".



وفقا لموقع "جول"، قال رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو غريت: "لقد قمنا باتخاذ إجراءات. إنه أمر صادم للغاية. هؤلاء هم الشبان الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل نجاح منتخب فرنسا، لذا من المهم أن ندعمهم".



وأضاف: "لقد كتبت إلى رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. أجد هذه التجاوزات غير طبيعية في سياق المنافسة الرياضية، وأجد صعوبة في فهمها. لقد تجاوز الحدود، بينما كان سلوك مبابي مثاليا".



وأرجع تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية سبب سخرية مارتينيز من مبابي إلى رد الأخير في إحدى المقابلات قبل انطلاق كأس العالم عن مقارنة المنتخبات الأوروبية بغيرها، حيث قال لاعب باريس سان جرمان: "نتمتع في أوروبا بميزة اللعب في بطولات مثل دوري الأمم الأوروبية، تعد الأقوى على مستوى العالم".