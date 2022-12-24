بوتين يعرب عن أمله في تنفيذ طلبيات وزارة الدفاع بالكامل

وقال بوتين “بالطبع أتوقع كما في السنوات السابقة، وهذا العام، أن تكتمل طلبيات وزارة الدفاع في عام 2023، من حيث إنتاج وتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة بالكامل”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن أهم مهمة للمؤسسات الدفاعية هي تزويد جميع الوحدات والوحدات المتقدمة بالأسلحة والذخيرة والمعدات بالحجم المطلوب والجودة المطلوبة وفي وقت قصير.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه “حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.

وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.